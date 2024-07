Autonomia: Schlein, ‘molto contenti per prima settimana raccolta firme’**

Roma, 27 lug. (Adnkronos) – L’autonomia differenziata è una riforma sbagliata che vuole spaccare in due il Paese che invece ha bisogno di essere ricucito. Le diseguaglianze in questi anni, tra crisi economico-finanziaria e pandemia, ritorno delle guerre e la crisi energetica, sono aumentate”. Lo ha affermato la segretaria del Pd, Elly Schlein, in Toscana per alcuni appuntamenti politici.

“L’autonomia differenziata fatta senza mettere un euro -ha aggiunto la leader Dem- vuole aumentare quei divari e invece quei divari vanno ridotti, perchè quei divari li hanno pagati soprattutto le aree interne e il Sud di questo Paese. Ed è una riforma sbagliata anche per il Nord, perchè è impossibile immaginare di avere venti diverse politiche energetiche senza che questo si traduca nella incapacità di abbassare le bollette alle famiglie e alle imprese. Quindi è una riforma senza senso, frutto di un cinico baratto con il premierato, un’altra riforma pericolosa perchè accentra i poteri nelle mani del capo del Governo”.

“Quindi noi abbiamo avviato questa raccolta firme con tante forze di opposizione, forze politiche, sociali, associative e sindacali e siamo molto contenti perchè già in questa prima settimana di banchetti e di raccolta firme anche on line ci sono già le file, ci sono già moltissime persone che vogliono dare un segnale, dare una mano e poi naturalmente convincere tantissime persone ad andare a votare per questo referendum, per bloccare -ha ribadito Schlein- questo disegno scellerato che aumenta le diseguaglianze che invece abbiamo bisogno di ridurre”.