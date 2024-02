Basilicata: Patuanelli, ‘Chiorazzo non è la persona giusta’

Roma, 29 feb. – (Adnkronos) – Per la candidatura alle elezioni in Basilicata, Chiorazzo “riteniamo che non sia la persona giusta, per alcuni suoi trascorsi ed una serie di ragioni che abbiamo ampiamente motivato. Credo che ci sia un ragionamento in corso anche nel Pd su come uscire da questo momento”. Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il capogruppo M5S al Senato Stefano Patuanelli. “Non abbiamo intenzione di esser noi ad indicare un candidato. Roberto Speranza sarebbe un ottimo presidente di Regione ma credo che ci sia bisogno di lui anche a livello nazionale”.