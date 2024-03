Basilicata: Pd, ‘confronto positivo, soluzione unitaria come in Abruzzo’**

Roma, 8 mar. (Adnkronos) – “Il confronto di queste ore per arrivare ad una soluzione unitaria in Basilicata è positivo”. Così Igor Taruffi, responsabile dell’organizzazione e Davide Baruffi, responsabile enti locali della segreteria nazionale.

“Le interlocuzioni intercorse tra le forze politiche e civiche, a partire da Basilicata Casa comune, confermano la consapevolezza di tutti che solo uniti si può battere la destra. È quanto stiamo facendo in Abruzzo per offrire un’alternativa credibile e migliore alla gestione Marsilio, sostenendo tutti insieme Luciano D’Amico, ed è quanto dobbiamo fare anche in Basilicata per superare la pessima gestione di Bardi”.

“Il Pd -concludono- è impegnato ad unire, rivolgendosi a tutti e ancora oggi si è confrontato con Angelo Chiorazzo per trovare insieme una soluzione positiva”.