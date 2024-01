Basket. E’ iniziato nel migliore dei modi l’anno per le compagini del G.S. Meomartini

Il G.S. Meomartini è entrato ormai nel vivo della stagione sportiva 23/24 caratterizzata dalla partecipazione a ben 7 campionati di cui uno senior, cinque giovanili ed uno di minibasket.

L’anno 2024 è iniziato nel migliore dei modi per le compagini del presidente Stefano Capitanio che, nella prima settimana di ripresa post natalizia, hanno vinto tutte le gare disputate, sia in casa che in trasferta.

La squadra di serie D ha battuto in casa gli avversari di San Sebastiano al Vesuvio col punteggio di 71-53, l’under17 ha vinto in trasferta 42-37 ad Ariano Irpino, l’under15 ha vinto in casa 55-42 il derby cittadino contro la Smile Basket School e l’under19 ha vinto l’altro derby contro Amici del Basket col punteggio finale di 54-38.

Da questa settimana, con l’avvio del campionato under13 femminile, non ci sarà più respiro per lo staff della Meomartini. Tra sabato 13 e domenica 21 gennaio, infatti, ci sarà un solo giorno senza partite di campionato.

Di seguito i prossimi appuntamenti delle squadre della Meomartini: sabato 13 gennaio alle 18.30 l’under17 maschile ospiterà gli avversari di Basket Bulls Avellino; domenica 14 alle 11.30 sarà la volta della squadra under13 pro maschile che affronterà in casa il derby con la Magic Team; lunedì 15 alle 21.00 l’under19 maschile ospiterà gli avversari della Miwa; martedì 16 alle 19.15 l’under15 maschile giocherà in trasferta contro Caudium Airola; mercoledì 17 alle 19.00 esordiranno le ragazze dell’under13 femminile in trasferta a Caiazzo; giovedì 18 alle 17.30 l’under13 pro maschile affronterà la trasferta a San Nicola la Strada. Dopo un venerdì pomeriggio di “pausa” già sabato 20 sarà nuovamente la volta della squadra under17 che alle 17.30 affronterà in trasferta il Basket Sant’Agnese e l’indomani, domenica 21 toccherà all’under15 giocare alle 11.00 contro Sant’Agnese, sempre in trasferta. Per questa settimana non ci saranno partite della serie D, vista la pausa nel campionato per consentire lo svolgimento della Coppa Campania. Pertanto, la squadra senior giocherà direttamente in casa sabato 20 alle 18.30 contro la capolista DRENGOT.

Nelle prossime settimane, infine, prenderà il via il trofeo Aquilotti al quale la Meomartini parteciperanno i miniatleti di 10 e 11 anni.