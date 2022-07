BCT. chiusura con Michela Giraud, Nuzzo e Di Biase, l’omaggio a Tognazzi con i figli Gian Marco e Maria Sole Tognazzi e l’anteprima nazionale di “Sposa in rosso”

Si chiude , all’insegna della comicità, la sesta edizione del BCT – Festival Nazionale del Cinema e della Televisione di Benevento. Ospiti della giornata conclusiva della manifestazione i comici Michela Giraud e la coppia Nuzzo e Di Biase che incontreranno il pubblico, rispettivamente, a Piazza Santa Sofia alle ore 21:30 e a Piazza Federico Torre alle 21.45.

si ricorderà anche Ugo Tognazzi, di cui ricorre quest’anno il centenario della nascita, con l’evento omaggio “100 anni Ugo” di cui saranno protagonisti i figli del grande attore Gian Marco Tognazzi e Maria Sole Tognazzi. L’evento, prodotto dall’Università degli Studi del Sannio, è ideato e diretto da Mimmo Verdesca e si terrà a Piazza Roma alle ore 21.30.

In anteprima nazionale il film “Sposa in rosso” diretto da Gianni Costantini e prodotto da Fenix Entertainment. La proiezione sarà preceduta dalla premiazione delle opere in concorso alle 21.15 e da un incontro con il regista e il cast: il divo spagnolo Eduardo Noriega, Cristina Donadio, Maurizio Marchetti e Roberta Giarrusso.

PROGRAMMA BCT FESTIVAL – DOMENICA

PIAZZA ROMA

Ore 21:15 Premiazione opere in concorso

A seguire “100 anni Ugo – Omaggio ad Ugo Tognazzi”

In anteprima nazionale con GIAN MARCO TOGNAZZI e MARIA SOLE TOGNAZZI

Evento prodotto da Università degli Studi del Sannio con la regia di Mimmo Verdesca

GIARDINI DELLA ROCCA DEI RETTORI

Ore 21:30 In anteprima nazionale SPOSA IN ROSSO regia di Gianni Costantini

Incontro con GIANNI COSTANTINI, EDUARDO NORIEGA, CRISTINA DONADIO, MAURIZIO MARCHETTI, ROBERTA GIARRUSSO

A seguire proiezione del film

Evento in collaborazione con Vision Distribution e Fenix Entertainment

PIAZZA SANTA SOFIA

Ore 21:30 “Il salotto della comicità”

Incontro con MICHELA GIRAUD

PIAZZA FEDERICO TORRE

Ore 21:45 “L’arte del ridere: Nuzzo e Di Biase”

Incontro con MARIA DI BIASE e CORRADO NUZZO

Il BCT Festival, ideato e diretto da Antonio Frascadore, unisce e celebra il mondo del piccolo e del grande schermo con un programma sempre ricco di ospiti, anteprime, incontri, proiezioni ed eventi diffusi nei luoghi simbolo della città: Piazza Roma, l’Arco del Sacramento, i Giardini della Rocca dei Rettori, Piazza Santa Sofia e Piazza Federico Torre.

La manifestazione – di cui è direttore onorario il produttore Nicola Giuliano – è realizzata grazie al sostegno e al supporto della Regione Campania, del Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione Cinema, dell’Istituto Luce, di Nuovo Imaie, del Comune di Benevento, della Camera di Commercio di Benevento, dell’Università degli Studi del Sannio oltre naturalmente agli sponsor privati che sin dalla prima edizione hanno contribuito al successo del festival.

Fondamentale il contributo dei partner Vision Distribution, IIF, società controllata da Lucisano Media Group, Warner Bros. Discovery, Indigo Film, Pegasus, Fenix Entertainment, The HotCorn e Sky Cinema.