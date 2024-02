Benevento 5, archiviata la Coppa è tempo di campionato: domaniarriva il Capurso. Recuperato Matheus

Torna il campionato per il GG Team Wear Benevento. Al PalaTedeschi, alle 20.30 arriva il Bulldog Capurso per l’anticipo della diciottesima giornata: Gregorio Sommese (Lecco) e Daniele Conti (Ancona) arbitreranno l’incontro, Manuel Terracciani (Napoli) sarà il crono.

E’ un recuperato Matheus Dias a parlare alla vigilia del match contro il Capurso: “Sono molto felice di essere rientrato, mi è mancato molto il campo – dice l’estremo difensore, che ha festeggiato il suo compleanno.- La partita col Capurso chiede attenzione, vogliamo tornare a vincere in campionato e continuare il nostro percorso dopo il pareggio con la Roma. Lepre? Ha giocato bene, è un ottimo portiere. Sono molto felice delle sue prestazioni”.

Capurso, nuovamente Roma in Coppa e trasferta in Sicilia contro il Regalbuto. Da parte un piccolo tour de force per il Benevento: “La nostra concentrazione è solo per il Capurso, da penseremo agli altri impegni. Siamo focalizzati sul campionato”.