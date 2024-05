Benevento calcio. Lippi fa visita alla Strega nella “sua” Viareggio

Visita speciale questa mattina per il Benevento all’Hotel Principe di Piemonte: il CT dell’Italia Campione del Mondo 2006, infatti, ha fatto visita alla Strega nella “sua” Viareggio.

Marcello Lippi, che anche in passato ha dimostrato di provare se non altro simpatia e amicizia per i colori giallorossi, ha colto quindi l’occasione per fare colazione con Mister Auteri, il D.T. Carli (originario di Colle di Val d’Elsa, in provincia di Siena) e, soprattutto, il Presidente Vigorito.

Il Marco Polo Sports Center inoltre, dove la compagine sannita ha svolto la rifinitura in vista dell’andata delle Semifinali dei Play-off di Serie C in programma questa sera alle 21 allo Stadio dei Marmi-4 Olimpionici Azzurri contro la Carrarese, è stato ideato proprio da Marcello Lippi e da suo figlio Davide con Reset Academy e Insuperabili Onlus.