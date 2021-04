Benevento: la storica rivendita Edilizia Di Leone entra nel gruppo BigMat

“Dalla progettazione e sviluppo fino alla produzione”, è questa la filosofia alla base della longevità e del successo di Edilizia Di Leone Srl, che da oltre 60 anni è un punto di riferimento per l’edilizia nella provincia di Benevento.

Elevata competenza, frutto di anni di esperienza sul campo, garanzie di risultato e di massima soddisfazione sono le caratteristiche di questa azienda a conduzione famigliare, giunta oggi alla terza generazione, che ha iniziato la propria attività negli anni ’60 con la lavorazione di pietra e di marmi.

Nel tempo BigMat Edilizia Di Leone si è specializzata nella commercializzazione dei prodotti per l’edilizia: negli anni ‘80 alla produzione di caminetti, arredo urbano e al restauro si è infatti affiancata la commercializzazione di materiali per costruire e ristrutturare, di sistemi per l’isolamento termico a cappotto, ma anche di strutture in legno lamellare– grazie alla presenza di una segheria – la termoidraulica e la ferramenta.

Due Punti Vendita, quello di San Lorenzello con oltre 3.900 mq in totale e il deposito a Guardia Sanframondi di quasi 1.000 mq totali, nei quali sono impiegate in totale 12 persone che si occupano di consulenza pre e post-vendita e di progettazione.

Lo staff supporta il pubblico di architetti e ingegneri, le imprese, gli artigiani e anche i privati in ogni scelta, innescando un confronto sinergico dalla progettazione alla posa in opera. Un ufficio tecnico qualificato si dedica allo studio, allo sviluppo e alla realizzazione dei progetti di ristrutturazione e costruzione.

Grazie all’esperienza consolidata nel tempo, BigMat Edilizia Di Leone si è specializzata nell’esecuzione di lavorazioni di alto livello qualitativo, sia nella fornitura di materiali sia nella realizzazione di complementi architettonici di valore artistico, creati dai propri artigiani scultori del marmo.

«Abbiamo scelto di affidarci a BigMat, leader della distribuzione dei materiali edili, perché ne apprezziamo e condividiamo la visione di mercato e perché può sostenerci su diversi fronti e offrirci una visibilità importante – spiega Angelo Di Leone, uno dei titolari insieme al padre Amedeo e alla sorella Nunzia –. Fin dal nostro ingresso nel Gruppo ci è stato dato un grande supporto e siamo certi che insieme sapremo metterci in gioco per affrontare al meglio questa nuova sfida».

Una precisa visione di business e un forte desiderio di espandersi che per BigMat Edilizia Di Leone si potrebbero trasformare in futuro anche in un’ulteriore evoluzione verso il mondo dell’interior design: «Tra i nostri progetti c’è anche quello di aprire, tra un paio di anni, un showroom di finiture e siamo certi che con HABIMAT (il brand di BigMat dedicato all’interior design, ndr) riusciremo a realizzare anche questo sogno» conclude il titolare.

CHI È BIGMAT

BigMat, fondato nel 1981, è il Gruppo leader in Italia e in Europa di Punti Vendita per la distribuzione di materiali per costruire, ristrutturare e rinnovare. Con 870 Punti Vendita (di cui 200 in Italia) è presente in 8 paesi (Belgio, Francia, Italia, Portogallo, Repubblica Ceca, Slovacchia, Spagna e Malta) e ha un fatturato complessivo di oltre 2 miliardi di euro. BigMat si rivolge ai professionisti del settore dell’edilizia – imprese edili, progettisti, architetti, interior designer, artigiani – ma anche privati, offrendo prodotti, sistemi costruttivi e servizi personalizzati per ogni progetto.

Ogni Punto Vendita BigMat è un centro specializzato per soluzioni tecniche tradizionali e all’avanguardia che vanno dai materiali edili, alle finiture d’interni, fino ai rivestimenti e agli arredi da esterno. Grazie alla competenza del personale specializzato, agli ampi spazi espositivi presenti sul territorio e alla rete di showroom d’interni HABIMAT, BigMat è a fianco dei professionisti del settore dell’edilizia dalle fondamenta al tetto.