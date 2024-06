Dopo aver ospitato nel proprio Living Museum oltre 2500 studenti provenienti da Campania, Lazio, Molise.

Puglia, Calabria e Basilicata, durante l’anno scolastico che sta volgendo al termine, l’Associazione Benevento Longobarda si prepara al tour che la porterà in varie regioni d’Italia per rievocare i Longobardi di Benevento in occasione di manifestazioni storiche che attraggono complessivamente diverse decine di migliaia di visitatori.

Si comincerà dal fine settimana dell’8 e 9 giugno, quando Benevento Longobarda parteciperà alla manifestazione “Romans Langobardorum”, organizzata dall’associazione Invicti Lupi a Romans d’Isonzo, in provincia di Gorizia, in occasione della quale verrà anche presentato il libro “Il Ducato Longobardo di Benevento” scritto da Alessio Fragnito e Vincenzo Antonio Grella, soci di Benevento Longobarda. Si tratta della più grande manifestazione storica a tema longobardo d’Europa, che vede la partecipazione di circa 7.000 spettatori ogni anno e che ha come protagonisti 22 gruppi storici provenienti da varie nazioni europee. All’interno della manifestazione, inoltre, verrò proiettato in anteprima assoluta il docufilm “Grimoaldo”, che ripercorre l’epopea di Grimoaldo I, duca di Benevento e poi Re d’Italia, e che ha visto protagonisti anche i rievocatori di Benevento Longobarda, coinvolti nelle riprese che si sono realizzate in varie zone del Friuli Venezia Giulia.

Il tour di Benevento Longobarda proseguirà il fine settimana del 15 e 16 giugno, in occasione delle giornate europee dell’archeologia, all’interno del Museo Sannitico di Campobasso, dove sono esposti i cospiscui ritrovamenti ascrivibili ai Bulgari di Alzecone, che si insediarono nel Molise proprio negli stessi anni di governo di Re Grimoaldo.

Sarà quindi la volta di Lucca, dove Benevento Longobarda parteciperà, il 22 e 23 giugno, alla grande manifestazione storica “Lucca Historiae Fest”, giunta alla sua seconda edizione, che ha visto lo scorso anno la partecipazione di qualche decina di migliaia di visitatori, dato che si tratta di un evento multi-epoca, che ripercorre tutta la storia della città toscana, la quale è da anni in cima alle destinazioni turistiche italiane e straniere.

Infine, il mese di giugno si concluderà con la partecipazione all’evento “Nocera Longobarda”, che si svolgerà a Nocera Umbra, in provincia di Perugia, dal 27 al 30. All’interno dell’evento si svolgerà anche un convegno sulle presenze longobarde in Italia, durante il quale Benevento Longobarda interverrà con due relazioni curate da due propri soci. Il primo, a cura del dott. Francesco Facchiano verterà su “Le Armi dei Longobardi: funzionalità, simbolismo e differenziazione per censo”, il secondo, a cura del prof. Alessio Fragnito verterà su “Gli equipaggiamenti militari nel Ducato longobardo di Benevento dal VI all’XI secolo tra archeologia, fonti iconografiche e fonti scritte”.

Nei mesi successivi, e per tutto il 2024, Benevento Longobarda continuerà a divulgare la storia dei Longobardi di Benevento in varie regioni d’Italia, ossia in Emilia Romagna, Abruzzo, Marche, Puglia, Basilicata, Campania, Molise e Sicilia, partecipando a molti altri eventi storici, tra cui spiccano quelli in programma presso il Parco Archeologico della Valle dei Templi di Agrigento e presso il Museo Archeologico di Paestum. Contemporaneamente, l’associazione continuerà ad ospitare visitatori all’interno del proprio Living Museum, che ospiterà altre numerose scolaresche già a partire dal prossimo settembre.

Infine, l’associazione è al lavoro per cercare di tornare a svolgere la propria rievocazione storica “La Contesa di Sant’Eliano” nella città di Benevento, che è in programma tra settembre ed ottobre e per il cui svolgimento è stato già chiesto un contributo al Fondo per le Rievocazioni Storiche del Ministero della Cultura.