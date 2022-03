BENEVENTO – VISITA DEL COMANDANTE DELLE UNITA’ FORESTALI, AMBIENTALI ED AGROALIMENTARI DEI CARABINIERI

Nel pomeriggio di lunedì scorso, 7/3/2022, il Generale di Corpo d’Armata Antonio Pietro Marzo, Comandante delle Unità Forestali, Ambientali ed Agroalimentari dei Carabinieri, si è recato in visita presso il Gruppo Carabinieri Forestale di Benevento, accompagnato dal Generale di Brigata Ciro Lungo, Comandante del Comando Regione Carabinieri Forestale Campania. Ad accoglierlo, il Comandante, Col. Gennaro Curto. Occasione gradita per incontrare alcune delle massime autorità locali, quali il Presidente del Tribunale di Benevento, dr.ssa Marilisa Rinaldi; il Procuratore della Repubblica di Benevento, dr. Aldo Policastro ed il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Benevento, Col. Germano Passafiume, che hanno espresso un ringraziamento per l’equilibrio e la costanza con cui i Carabinieri Forestali di Benevento svolgono la diuturna attività istituzionale. A sua volta, il Generale C.A. Marzo, ha speso parole di stima ed apprezzamento riguardo alla professionalità dimostrata dal personale forestale e alla piena integrazione di quest’ultimo con la famiglia dell’Arma dei Carabinieri. Parole di affetto sono state elargite anche per la città di Benevento, ricordandone l’accoglienza agli albori della carriera quale Comandante di Plotone presso la Scuola Allievi CC. La visita, alla presenza dei rappresentanti Co.Ba.R. e Co.Ce.R. si è conclusa presso la Stazione Carabinieri Forestale di Benevento dove il Generale di C.A. ha incontrato i Comandanti di tutte le Stazioni della provincia, ai quali ha manifestato il proprio apprezzamento per il lavoro svolto per la tutela e la salvaguardia del territorio sannita.