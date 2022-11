BenTorrone. Una 4 giorni per valorizzare torroni e tipicità di Sannio e Irpinia

L’appuntamento con BenTorrone si avvicina, in programma da giovedì 24 novembre a domenica 27 novembre prossimi. Quattro lunghe giornate su Corso Giuseppe Garibaldi, dalle ore 10 a mezzanotte, interamente dedicate ai prodotti artigianali, con un’attenzione particolare per le creazioni tipiche del Sannio e dell’Irpinia.

“Il nostro chiodo fisso è accendere i riflettori sul grande patrimonio rappresentato dai nostri artigiani. Emarginati dalla concorrenza della grande industria e dalla guerra al prezzo, continuano a conservare e valorizzare ricette, gusti, manualità antiche, nonostante le innumerevoli difficoltà del momento storico che siamo chiamati a vivere. A loro è dedicato BenTorrone, a chi – soprattutto in una zona dalla grande tradizione come la Campania, e in particolare la provincia di Benevento e quella di Avellino – sente l’esigenza di raccontarsi al pubblico delle grandi occasioni. Invitiamo artigiani e aziende a contattarci, a breve chiuderemo la lista delle presenze, per poter essere pronti alla nostra quattro giorni nella città di Benevento”, spiega il presidente di Italia Eventi Giuseppe Lupo.

Le aziende interessate a prendere parte a BenTorrone possono contattare gli organizzatori telefonando al 338.6157844 oppure al 380.1863475.

La fiera del torrone e del cioccolato artigianale è firmata dall’Associazione Italia Eventi, in collaborazione con la Pro Loco Samnium, il patrocinio del Comune di Benevento, grazie all’impegno del sindaco Clemente Mastella e dell’assessore alle attività produttive Luigi Ambrosone, e dell’UNOE Unione Nazionale Organizzatori di Eventi.

Tra degustazioni, laboratori, spettacoli per bambini e artisti di strada: BenTorrone accoglierà anche le creazioni provenienti dalla Toscana, dall’Umbria, dalla Puglia, dalla Calabria, dalla Sicilia e dalla Sardegna. Per fare una spesa di qualità, ma anche per cominciare a fare piccoli e preziosi doni natalizi, godendo di una città ricca di arte e di storia.

Non mancherà nemmeno la Fabbrica culturale itinerante del cioccolato artigianale, grazie alla quale prenderanno vita show cooking e appuntamenti live. Irrinunciabili quelli con la storia e la lavorazione del torrone di Benevento, affinché sia possibile condividere la cultura culinaria locale con tutti i partecipanti all’evento.