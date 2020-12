Calabria: Stumpo (Leu), ‘sicuro che il 14 febbraio è la data giusta per votare?’

Roma, 10 dic (Adnkronos) – “Chiedo a tutti, in scienza e coscienza, quella del 14 febbraio è la data giusta per andare a votare?”. Lo ha detto Nico Stumpo, di Leu, in aula alla Camera durante la discussione sul Dl Calabria a proposito delle prossime elezioni regionali.

“Questo significa che dal 14 dicembre si dovranno raccogliere le firme e dal 14 gennaio fare campagna elettorale -ha spiegato Stumpo-. Penso sia utile che la risposta vada data in scienza e coscienza, non con interesse politico di parte. Bisogna avere il coraggio di dire la verità, di sapere quando esporsi contro corrente, non per interessi di parte”.

“Invito tutti a fare un ragionamento con tutte le forze politiche e le autorità per capire se quella è la data giusta o se se ne possono trovare altre per mettere in sicurezza i cittadini, per evitare di piangere lacrime di coccodrillo dopo, quando non ci sarà più tempo per farlo”, ha sottolineato ancora l’esponente di Leu.