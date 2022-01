CALCIO A 5. BENEVENTO-CLN CUS MOLISE 2-1

Si è aperto nel migliore dei modi il girone di ritorno per il Benevento 5 che al PalaTedeschi si è sbarazzato del Cnl Cus Molise per 2-1 al termine di un match molto combattuto e in bilico fino all’ultimo secondo.

Dopo un prima fase di sostanziale studio, la sfida si è animata al 10’ quando un guizzo di Galletto ha sorpreso i molisani con Mariano salvato dal palo. Sul versante opposto un attento Matheus ha gestito in maniera perfetta le poche palle capitate dalle sue parti, ma sul suono della sirena l’incerta coppia arbitrale ha ravvisato la sesta infrazione dei padroni di casa che ha mandato sul dischetto del tiro libero Barichello, tra le proteste dei giallorossi. Anche in questo caso l’estremo difensore dei sanniti è stato bravo a coprire lo specchio con la conclusione che ha colpito la traversa nell’ultimo sussulto del primo tempo.

La ripresa si è aperta con un tiro a botta sicura di Stigliano fermato dal portiere ospite mentre dall’altra parte ci ha pensato Di Luccio, a Matheus battuto, a respingere un diagonale di Barichello. Il match, poi, si è sbloccato all’11’ quando un assist targato Di Luccio ha mandato al tiro Mejuto con la successiva deviazione decisiva di Di Lisio che ha spedito la palla nella propria porta per il vantaggio del Benevento 5. Un minuto più tardi ci è voluto un miracolo di Matheus in allungo per fermare un tiro nell’angolo basso di Barichello, ma al 12’ l’estremo difensore giallorosso non ha potuto nulla sulla sfortunata deviazione di Mejuto dopo un tiro di Moraes per il pareggio del Cus Molise. Nel finale il guizzo vincente, poi, lo ha trovato Galletto pescando l’angolino basso a quattro minuti dalla sirena con il definitivo 2-1 sugli sviluppi di un calcio di punizione. Grazie a questa vittoria il Benevento 5 ha consolidato il secondo posto a quota 27 punti, ma per avere un quadro più preciso della situazione sarà necessario attendere la disputa dei numeri recuperi. Nel prossimo turno i giallorossi andranno a fare visita allo Sporting Sala Consilina.

Serie A2 – 14a giornata

BENEVENTO-CLN CUS MOLISE 2-1 (0-0 p.t.)

BENEVENTO: Matheus, Botta, Galletto, Di Luccio, Volonnino, Calavitta, Stigliano, Mejuto, De Figlio, Brignola, Kullani, De Filippo. All. Cundari

CLN CUS MOLISE: Mariano, Luquinhas, Debetio, Barichello, Moraes, Palamaro, Di Stefano, Porcari, Di Lisio, Ruanzinho, Trematerra, Triglia. All. Sanginario

RETI: 11’st Di Lisio aut. (BN), 12’ st Mejuto aut. (CM), 16’ st Galletto

ARBITRI: Vincenzo Buzzacchino e Antonio Carnazza di Taranto.

CRONO: Nicola Sorriso (Frattamaggiore)