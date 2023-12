CALCIO A 5. COLPACCIO ESTERNO DEL BENEVENTO 5. SUPERATO PER 3-2 IL GIOVINAZZO

C’è il marchio del nuovo acquisto Fetta impresso sul blitz (2-3) pugliese del GG Team Wear Benevento 5 (19), che ha sbancato il difficile campo del Defender Giovinazzo (11) ottenendo tre punti importantissimi per il prosieguo della stagione. L’ex Sporting Sala Consilina, sbarcato la settimana scorsa alla corte di mister Centonze, al 6’ ha subito fatto capire il suo valore portando in vantaggio i giallorossi con un tiro preciso sul primo palo mentre in precedenza ci aveva pensato Matheus con un grande intervento a fermare una iniziativa di Jander. Assolutamente non appagato, due minuti più tardi è stato sempre Fetta a siglare il 2-0, questa volta dopo un assist di Milucci andando via al suo diretto controllore con estrema facilità prima di depositare la sfera in fondo al sacco. L’inevitabile risposta del Defender Giovinazzo, poi, ha trovato tra i pali un Matheus sempre attento mentre al 17’ è stato ancora Fetta ad iscrivere il suo nome sul tabellino dei marcatori con la terza rete quasi al termine di una frazione praticamente perfetta disputata dal pivot giallorosso. Nella ripresa, come era lecito attendersi, il Defender Giovinazzo ha alzato il baricentro rientrando in partita con le reti di Silon (11’) e Firmino (17’) e nel finale i ragazzi di mister Centonze sono stati bravi a stringere i denti blindando un successo che ha permesso al Benevento 5 di rimanere al secondo posto in classifica (19), a – 3 dalla capolista Manfredonia.

Nel prossimo turno, in programma il giorno dell’Immacolata, i sanniti ospiteranno al «PalaTedeschi» la Lazio (17), una delle squadre più forti del girone e che sta recitando un ruolo importante in questo avvio di campionato.

Serie A2 Elite (10° turno)

Defender Giovinazzo 2

GG Team Wear Benevento 5 3 (p.t. 0-3)