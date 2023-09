CALCIO. FORTI DUBBI SULL’UTILIZZO DELLO “IACOVONE” PER LA GARA BRINDISI – BENEVENTO

Il giornalista Francesco Friuli di Radio Cittadella Taranto è stato tra i protagonisti della trasmissione BREAKSPORT in onda lunedì sera sui canali di TV7 anche per fare chiarezza sul tema agibilità dello Stadio Iacovone dove il Benevento potrebbe giocare contro il Brindisi lunedì prossimo (campo neutro) Intervistato da Alfredo Salzano ha fatto chiarezza sull’attuale situazione in attesa della decisione definitiva degli organi preposti.

Sentiamo l’approfondimento sull’argomento affidato al giornalista di Francesco Friuli di Radio Cittadella Taranto intervenuto nel corso di Breaksport.