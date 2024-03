Calcio: Giordano, ‘da Sarri ci si aspettava qualcosa di più, ora vorrei uno di fede laziale’**

Roma, 12 mar. – (Adnkronos) – “Sono sempre i risultati che decidono la sorte degli allenatori. Non conosco i motivi della decisione di Sarri, non conosco le problematiche all’interno della squadra. Il mister ha preso questa decisione forte che va rispettata”. L’ex attaccante della Lazio Bruno Giordano commenta così all’Adnkronos le dimissioni del tecnico biancoceleste Maurizio Sarri. “Credo che i tifosi della Lazio si aspettassero qualcosa di più da Sarri, soprattuto sotto il profilo della qualità del gioco -sottolinea Giordano-. I risultati sono stai un po’ altalenanti ma non si può dire che abbia fatto male nel complesso”. Sul nome del sostituto l’ex capocannoniere della Serie A dice: “Vorrei uno di provata fede laziale, Gregucci andrebbe benissimo”.