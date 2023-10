Roma, 9 ott. (Adnkronos) – “La Lazio? Ci sono delle difficoltà per tutti. E un’ottima squadra, ha qualcosa in meno rispetto all’Inter, ad esempio, come squadra consolidata, però è una squadra che può arrivare in fondo. Se c’è un caso Immobile? No, credo sia un periodo, Ciro i gol li ha sempre fatti e li farà ancora”. Così l’ex difensore della Lazio, Massimo Oddo a margine della consegna dei premi Manlio Scopigno e Felice Pulici al Salone d’Onore del Coni a Roma.