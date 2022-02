Calcio: Salvini, ‘basta derby vinto domenica, stasera può anche vincere Lazio’

Roma, 9 feb. (Adnkronos) – “Il derby vero è quello che abbiamo vinto in campionato, con quello e la doppietta di Giroud vado avanti sei mesi, possiamo anche lasciare la vittoria alla Lazio”. Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, ospite di ‘The Breakfast club’ su Radio Capital, in vista dei quarti di finale di Coppa Italia che questa sera vedranno di fronte Milan e Lazio e che in caso di vittoria dei rossoneri li porterebbero a incontrare l’Inter in semifinale con partita di andata e ritorno.