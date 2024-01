Firenze, 14 gen. – (Adnkronos) – L’Udinese è in vantaggio per 1-0 sulla Fiorentina al termine del primo tempo del match valido per la ventesima giornata di Serie A, in corso di svolgimento allo stadio ‘Franchi’ della città toscana. A decidere sin qui la partita il gol di Lovric al 10′.