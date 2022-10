Calcio serie B. Le curiosità dell’11a giornata

11a giornata della Serie BKT, ecco alcune curiosità partita per partita:

BARI – TERNANA

● Sono 15 le vittorie del Bari contro la Ternana in Serie B, comprese le ultime tre; completano il bilancio 11 pareggi e 12 successi degli umbri nel campionato cadetto.

● Il Bari, insieme al Brescia, è la squadra che la Ternana ha affrontato più volte (38) in Serie B; inoltre, gli umbri hanno conquistato 12 successi contro i pugliesi: soltanto contro il Modena contano più vittorie (18) nel campionato cadetto.

● Il Bari ha vinto le ultime tre partite interne contro la Ternana in Serie B, e potrebbe ottenere per la prima volta quattro successi casalinghi di fila contro gli umbri nel torneo. Nello specifico nelle ultime 12 sfide in Puglia, le due squadre non hanno mai pareggiato (nove vittorie a tre per i biancorossi).

● Dopo essere rimasto imbattuto nelle prime otto partite (5V, 3N) di questo campionato, il Bari ha perso le ultime due sfide senza segnare; l’ultima volta in cui i pugliesi hanno subito tre sconfitte consecutive restando a secco di reti nel torneo cadetto è stata nell’aprile 2017.

● La Ternana ha vinto le ultime tre trasferte di campionato e potrebbe collezionare quattro successi esterni di fila per la prima volta in Serie B.

● Walid Cheddira ha realizzato otto gol nelle prime 10 giornate di Serie B; l’ultimo giocatore del Bari ad averne realizzati di più dopo le prime 11 partite nel campionato cadetto è stato Cristian Galano nel 2017/18: 10 in quel caso.

● Stefano Pettinari, che ha segnato un gol nell’ultima partita esterna di Serie B (contro il Benevento), potrebbe trovare la rete per due trasferte consecutive per la prima volta da dicembre 2021 (vs Frosinone e Perugia) nel torneo.

BENEVENTO – PISA

● Il Benevento ha vinto tre delle sei sfide (2N,1P) contro il Pisa nel campionato cadetto – non ha mai perso una partita interna contro i toscani in Serie B (2V, 1N) – l’unica sconfitta dei giallorossi nel parziale risale al novembre 2021: 0-1 in trasferta.

● Il Pisa è riuscito a segnare nelle ultime tre partite contro il Benevento in Serie B, dopo che nelle tre precedenti non aveva mai trovato il gol; allo stesso tempo, i nerazzurri non hanno mai realizzato più di una rete contro i campani nel torneo.

● Il Benevento non ha vinto le ultime sei partite di Serie B (2N, 4P) – già record negativo di gare senza vittoria per i campani nel torneo – tra le mura amiche, invece, i giallorossi non trovano il successo da tre match e soltanto una volta hanno infilato una serie più lunga di incontri casalinghi senza conquistare la posta piena nella competizione: tra febbraio e marzo 2017 (2N, 2P).

● Il Pisa ha realizzato sette gol nelle ultime due partite: tanti quanti nelle precedenti sette di Serie B; inoltre, i nerazzurri potrebbero ottenere due successi consecutivi per la prima volta in questo campionato: l’ultima, in generale, risale allo scorso marzo (tre in quel caso).

● Con Fabio Cannavaro, il Benevento ha subito sette gol in campionato – meno soltanto di Perugia (otto), Brescia e Cosenza (entrambe 10) – mentre il Pisa è una delle due squadre, al pari del Modena, ad averne realizzati di più (10) nel periodo (da inizio ottobre).

● I due gol realizzati da Francesco Forte in questo campionato sono arrivati entrambi in casa; inoltre, l’attaccante dei giallorossi ha segnato un gol in ciascuna delle ultime due sfide di Serie B contro il Pisa (compreso quello dello scorso aprile), dopo essere rimasto a secco nelle due precedenti.

● Ernesto Torregrossa ha realizzato tre reti in 75 minuti in questo campionato: nessun giocatore vanta una media minuti/gol migliore della sua nel torneo in corso.

CAGLIARI – REGGINA

● Il Cagliari ha perso soltanto una delle sei partite giocate finora in Serie B contro la Reggina: quella del gennaio 1990, per 0-1, sul campo degli amaranto, quando in panchina sedeva Claudio Ranieri; due vittorie e tre pareggi (tutti nelle tre sfide più recenti tra le due squadre) chiudono il parziale.

● Cagliari e Reggina tornano a sfidarsi in Serie B per la prima volta da marzo 2002 (0-0); inoltre, soltanto in una delle sei partite entrambe le squadre hanno trovato il gol nella stessa gara (2-2, il 26 aprile 1998).

● Il Cagliari ha messo in fila tre ‘clean sheet’ nelle tre gare interne giocate contro la Reggina in Serie B; solo contro Udinese (cinque) e Campobasso (quattro), i rossoblù contano più sfide casalinghe senza avere subito gol nel campionato cadetto.

● Il Cagliari ha subito due sconfitte interne in questo campionato; gli isolani non hanno mai perso tre delle prime sei sfide casalinghe di un torneo di Serie B a girone unico.

● La Reggina ha perso gli ultimi due match di campionato e non subisce tre ko consecutivi in Serie B dallo scorso febbraio.

● Oltre a essere la squadra che ha realizzato più gol (19) in questa Serie B, la Reggina è anche quella che ha segnato di più su azione (16 reti).

● La Reggina è la squadra che ha trascorso il maggior numero di minuti (394) in situazione di vantaggio in questa stagione di Serie B.

● Leonardo Pavoletti ha trovato il gol nell’ultimo match di campionato e potrebbe andare a segno in due partite di fila in Serie B per la prima volta dall’aprile 2014 con la maglia del Varese. Il classe ’88 ha già realizzato un gol contro la Reggina nel campionato cadetto, il 24 settembre 2013, sempre con il Varese.

● Giovanni Fabbian è il più giovane giocatore ad avere segnato in questa Serie B: quattro reti per lui, nessuna di queste, però, è arrivata in trasferta.

COSENZA – FROSINONE

● Il Cosenza ha vinto soltanto uno dei sei confronti di Serie B contro il Frosinone: quello per 2-0, sul campo dei ciociari, nel novembre 2020, grazie alla doppietta di Carretta; due pareggi e tre sconfitte, compresa l’ultima dello scorso marzo, completano il parziale.

● Il Frosinone è imbattutto nei tre precedenti (2V, 1N) andati in scena in casa del Cosenza in Serie B e non ha mai subito più di un gol in ciascuno di questi nel parziale (un clean sheet nel primo confronto del febbraio 2020).

● Il Cosenza è reduce da tre sconfitte consecutive in campionato, in cui ha incassato 10 gol (3.3 di media a partita); l’ultima volta in cui i calabresi hanno subito quattro sconfitte di fila nello stesso torneo cadetto risale a febbraio 2020 (cinque in quel caso, con Piero Braglia in panchina).

● Il Cosenza è la squadra che ha subito più gol (11) nei primi tempi di questo campionato; tre, invece, il Frosinone: soltanto la Reggina ne ha incassati meno (due) dei ciociari nei primi 45’ di goco della Serie B 2022/23.

● Cosenza e Frosinone hanno mandato in gol nove giocatori nel torneo in corso: soltanto Ternana (10) e Reggina (11) ne contano di più finora.

● Sei dei nove gol di Karlo Butic in Serie B sono arrivati in gare casalinghe; il classe ‘98 potrebbe segnare una rete per due partite interne consecutive per la prima volta nel torneo.

● Gianluca Frabotta è il difensore che ha fornito più assist in questa Serie B: tre, tutti nelle ultime due partite di campionato; l’ultimo pari ruolo a servire un passaggio vincente per tre gare consecutive nella competizione è stato Tiago Casasola, con il Cosenza, nel luglio 2020.

MODENA – PALERMO

● Modena e Palermo si sono affrontate 38 volte in Serie B, per un bilancio che sorride ai rosanero grazie alle 14 vittorie contro le 10 degli emiliani; 14 pareggi completano il quadro.

● Il Modena è rimasto imbattuto nelle ultime tre partite (1V, 2N) contro il Palermo in Serie B; l’ultima volta in cui i canarini non hanno perso per quattro gare di fila contro i rosanero nella competizione risale al periodo tra settembre 1965 e marzo 1967 (1V, 3N).

● Il Modena ha perso sei partite in questo campionato e potrebbe subire sette sconfitte nelle prime 11 sfide stagonali per la quinta volta nella sua storia in Serie B (in precedenza è successo nel 1935/36, 1971/72, 1990/91 e 2008/09).

● Il Palermo ha perso le ultime tre trasferte senza realizzare alcuna rete in Serie B; l’ultima volta in cui i rosanero hanno registrato una serie più lunga di sconfitte esterne senza segnare è stata tra giugno 1992 e ottobre 1993 (sei in quel caso).

● Il Modena è la squadra che ha realizzato più gol a seguito di un corner: cinque, tutti nell’ultima gara interna giocata contro il Como, lo scorso 15 ottobre.

● Nicholas Bonfanti (classe 2002) è il secondo giocatore più giovane ad avere realizzato almeno tre gol in questo campionato, dopo Giovanni Fabbian (2003).

● Matteo Brunori, tre gol in questo campionato, ha già eguagliato il suo record personale di marcature in una singola stagione di Serie B (tre anche nel 2020/21, ma in 31 partite): dei sei gol totali siglati dall’attaccante del Palermo nel torneo cadetto, soltanto uno è arrivato in trasferta: il primo messo a segno nella competizione, contro il Chievo, nel gennaio 2021, con la maglia dell’Entella.

PARMA – COMO

● Parma e Como si sono affrontate 32 volte in Serie B, situazione in perfetto equilibrio con 10 vittorie per parte, completano il quadro 12 pareggi.

● Il Parma ha vinto 10 partite contro il Como in Serie B – tra cui l’ultima il 6 aprile scorso (4-3) – solo contro il Brescia (11) ha ottenuto più successi nel torneo.

● Il Parma è imbattuto da 12 partite casalinghe contro il Como in Serie B (6V, 6N), solo con Sambenedettese e Taranto (13) ha ottenuto una striscia interna di imbattibilità più lunga nel campionato cadetto.

● Nonostante abbia effettuato 12 tiri in più del suo avversario (16 v 4), il Parma ha perso l’ultimo match di campionato contro il Südtirol per 0-1. Il valore di Expected Goals contro di 0.08 del Parma nell’ultimo match contro il Südtirol è il più basso di una squadra che ha registrato una sconfitta in questo campionato.

● Il Parma ha vinto le ultime due gare casalinghe di campionato, gli emiliani non ottengono tre successi interni di fila in un singolo campionato di Serie B dal maggio 2018.

● Il Como ha perso le ultime tre trasferte di campionato, è dal settembre 2015 che non infila almeno quattro sconfitte fuori casa consecutive in Serie B (sei in quel caso tra la fine del 2003/04 e l’inizio del 2015/16).

● Nessuna squadra ha segnato più del Parma nel primo tempo in questa Serie B (nove gol, al pari del Bari), dall’altra parte solo il Cosenza (11) ha subito più reti del Como (10) nella prima frazione di gioco.

● Negli ultimi due campionati di Serie B (playoff inclusi), Franco Vázquez è il giocatore che vanta più dribbling riusciti (118), almeno 22 in più di qualsiasi altro.

● Alberto Cerri ha esordito in prima squadra con la maglia del Parma in Serie A: due presenze per lui con i Ducali nel massimo campionato (marzo 2013 v Pescara e aprile 2014 v Napoli). Il classe ’96 ha realizzato due gol contro gli emiliani in campionato: il 17 aprile 2021 in Serie A con il Cagliari (gol della vittoria al 94° minuto, 4-3) e l’11 febbraio 2018 in Serie B con il Perugia.

SPAL – SUDTIROL

● La SPAL torna ad affrontare una squadra del Trentino Alto-Adige in Serie B per la prima volta dal 1947/48, stagione in cui sfidò il Bolzano: in entrambi i casi vinse la squadra di casa (3-1 per gli estensi e 2-1 per i trentini).

● Tra le squadre partecipanti sia alla Serie B 2021/22 che 2022/23, la SPAL è l’unica rimasta imbattuta contro formazioni neopromosse nell’anno solare 2022 nel campionato cadetto.

● Daniele De Rossi ha mantenuto la porta inviolata in entrambe le sue prime due partite da allenatore in Serie B, gli ultimi tecnici ad aver registrato tre clean sheet in tutte le loro prime tre gare nel torneo cadetto sono stati Filippo Inzaghi e Nicola Antonio Calabro (entrambi tra agosto e settembre 2017, rispettivamente alla guida di Venezia e Carpi).

● Il Südtirol ha vinto gli ultimi due match di campionato contro Perugia e Parma, i biancorossi non hanno mai registrato tre successi di fila in Serie B. Con la media punti registrata da quando è arrivato Bisoli, il Südtirol sarebbe primo in questo campionato con 24 punti.

● Solo Genoa (15) e Bari (13) hanno guadagnato più punti del Südtirol in trasferta (nove: 3V, 2P) in questo campionato.

● Gabriele Moncini ha preso parte a cinque gol nelle sue ultime sei gare di campionato (due reti e tre assist). Dopo la rete contro il Cosenza nel match più recente, il classe ’96 potrebbe andare in gol in due partite di fila in Serie B per la prima volta dall’aprile 2019 con la maglia del Cittadella.

● Daniele Casiraghi è il calciatore del Südtirol che ha preso parte a più gol in questo campionato (quattro: una rete e tre assist), tutti subentrando dalla panchina – nella Serie B in corso nessun giocatore ha fatto meglio entrando a gara in corso dalla panchina (al pari di Ernesto Torregrossa).

VENEZIA – ASCOLI

● Venezia e Ascoli si sono affrontate 20 volte in Serie B: sono otto i successi per i lagunari e sei per i marchigiani, completano il bilancio sei pareggi, tra cui l’ultimo nella sfida più recente.

● Il Venezia è rimasto imbattuto in sette delle ultime otto sfide contro l’Ascoli in Serie B (4V, 3N), l’unica sconfitta nel periodo è arrivata il 22 aprile 2019.

● Dopo aver vinto la prima trasferta contro il Venezia in Serie B (7 febbraio 1993 per 1-0), l’Ascoli ha guadagnato solo due punti nelle successive nove gare fuori casa contro i lagunari nel torneo cadetto, perdendo tutte le quattro più recenti.

● Solo in due precedenti stagioni il Venezia non aveva vinto nessuna delle prime cinque partite casalinghe di Serie B: nel 1995/96 e nel 1951/52 – in entrambi i casi pareggiarono nella sesta gara interna.

● L’Ascoli ha vinto gli ultimi due match di campionato, i marchigiani non registrano tre successi di fila in una singola stagione di Serie B dalle prime tre gare dello scorso campionato.

● Il Venezia è la squadra che ha guadagnato più punti da situazione di svantaggio nella Serie B in corso (otto), dall’altra parte solo il Modena (nove) ha perso più punti dell’Ascoli da situazione di vantaggio (sette).

● Il Venezia è la squadra che ha subito più gol nel secondo tempo in questa Serie B (11), di cui sei negli ultimi 15 minuti di gioco.

● Due delle quattro reti di Luca Fiordilino in Serie B sono state messe a segno contro l’Ascoli, inclusa la sua ultima nel campionato cadetto (13 marzo 2021).

● Cedric Gondo ha segnato due reti contro il Venezia in Serie B (doppietta con la maglia della Salernitana il 17 aprile 2021), solo contro il Palermo ha realizzato più gol nel torneo (tre).

● Federico Dionisi ha segnato nelle sue ultime tre partite di campionato, solo una volta nella sua carriera in Serie B ha infilato una striscia più lunga di gare consecutive in gol: quattro tra aprile e maggio 2010 con la maglia della Salernitana.

GENOA – BRESCIA

● Sono 38 le sfide tra Genoa e Brescia in Serie B, solo contro il Monza (40) il Grifone ha disputato più match nel campionato cadetto. Le Rondinelle sono però la formazione che ha vinto più match contro i rossoblù (12) in Serie B, completano 11 successi dei genovesi e 15 pareggi.

● Il Genoa è rimasto imbattuto in otto delle ultime nove sfide contro il Brescia in Serie B (5V, 3N), l’unico successo delle Rondinelle nel periodo risale al 6 dicembre 1998.

● Il Genoa ha vinto entrambe le ultime due gare contro il Brescia in Serie B nella stagione 2006/07, il Grifone non ha mai ottenuto tre successi di fila contro i lombardi nel campionato cadetto.

● Il Genoa è rimasto imbattuto in 17 delle 19 sfide casalinghe contro il Brescia in Serie B (8V, 9N), incluse tutte le ultime nove (4V, 5N).

● Il Genoa potrebbe vincere almeno tre match di fila in Serie B per la prima volta dal maggio 2007 (quattro in quel caso con Gian Piero Gasperini alla guida).

● Il Genoa ha pareggiato tre delle prime quattro gare casalinghe in questo campionato (1V), nella sua storia non ha mai pareggiato quattro delle prime cinque partite interne stagionali di Serie B.

● Il Brescia ha guadagnato solo due punti negli ultimi quattro match di campionato, l’ultima volta che ha registrato una striscia più lunga senza vittorie in Serie B risale al febbraio 2021 (sei partite in quel caso).

● Cinque delle ultime sette reti del Brescia in campionato sono state realizzate negli ultimi cinque minuti di gioco, quattro delle quali dal 90° minuto.

● George Puscas ha segnato tre reti contro il Brescia in Serie B, contro nessun’altra avversaria ha realizzato più gol nel campionato cadetto (regular season).

● Massimo Coda ha trovato il gol in entrambe le sue ultime due partite di campionato, l’ultima volta che ha segnato in tre match di fila in Serie B risale al periodo tra febbraio e marzo 2022 (sei gare in quel caso).

PERUGIA – CITTADELLA

● Perugia e Cittadella hanno pareggiato il 50% delle sfide in Serie B (6/12), completano tre successi per parte.

● Perfetto equilibrio nelle sei sfide tra Perugia e Cittadella in casa degli umbri in Serie B: due successi a testa e due pareggi.

● Dopo una serie di quattro sconfitte di fila, il Perugia ha vinto la gara più recente contro la Reggina (nonostante i 27 tiri subiti); gli umbri non registrano due successi di fila in Serie B dallo scorso aprile.

● Il Cittadella è la squadra che ha pareggiato più partite per 0-0 nel 2022 in Serie B (otto), incluse le due più recenti – i veneti non hanno mai registrato tre pareggi consecutivi con il punteggio di 0-0 nel campionato cadetto.

● Il Cittadella è la squadra che ha mandato in gol il minor numero di giocatori in questa Serie B (quattro), subito dopo troviamo il Perugia con cinque.

● Cittadella (190) e Perugia (174) sono le due formazioni che hanno commesso più falli in questo campionato di Serie B – la squadra veneta è prima per cartellini (40, 36 gialli e 4 rossi); del Citta è anche il primo giocatore per falli commessi in questo campionato, Simone Branca (33).

● Samuel Di Carmine ha collezionato 75 presenze, condite da 14 gol, con la maglia del Cittadella in Serie B tra il 2011 e il 2013. In più, il classe ’88 ha segnato quattro reti contro i veneti in regular season, inclusa una doppietta con la maglia del Perugia al Curi il 15 ottobre 2016.