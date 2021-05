CALCIO. STREGONI DEL NORD: “SEMPRE AL FIANCO DEL BENEVENTO E DISTANTI DA CHI POLEMIZZA”

Ancora una volta ci troviamo costretti a scrivere un comunicato rivolgendoci agli IGNORANTI (inteso non come termine offensivo ma come COLORO CHE IGNORANO), che accomunano il nostro Club ed i tanti affiliati al nostro Gruppo ad una web radio che ultimamente sta divulgando dal Nord Italia messaggi non proprio idilliaci nei confronti della Società e dei tesserati del Benevento Calcio.

Chi gestisce quella pagina web e quella web radio è un tifoso come noi che ha tutto il diritto di esprimere le sue idee ed anche il suo dissenso, se lo ritiene opportuno, nei confronti della Società e del suo operato, ma NON HA NULLA A CHE VEDERE con il gruppo degli STREGONI DEL NORD.

Le sue esternazioni sono del tutto personali e coloro i quali associano il suo operato, la sua linea di pensiero, la sua libertà di espressione al gruppo degli STREGONI DEL NORD lo fanno o per ignoranza, o per invidia o per fomentare chiacchiericci da “commare di quartiere” che non ci appartengono.

Come Gruppo, presente in ogni stadio d’Italia dal 2009, ringraziamo il Presidente Vigorito che nel corso del suo ultimo intervento ha ribadito la sua vicinanza ed il suo affetto al “popolo del nord”, dimostrando sensibilità ed amore verso coloro che forse più di tutti, soffrono da lontano per le sorti del Benevento Calcio.

Sicuramente quando si retrocede significa che un percorso non è stato compiuto nella maniera migliore, ma non per questo ci sentiamo di fare processi e tantomeno ci associamo a chi in questo momento sta sparando a zero su tutto e tutti con ogni mezzo in suo possesso. GLI STREGONI DEL NORD non hanno una web Radio, non sono nemmeno lontanamente accomunabili a queste persone.

Per esprimere le nostre idee ed i nostri pensieri abbiamo una pagina ufficiale su FB e vari canali whatsapp. Punto.

GLI STREGONI DEL NORD, a partire da Settembre pandemia permettendo, saranno negli stadi a fianco della squadra, della Società e del Presidente Vigorito con tutto il loro affetto, il loro sostegno ed il loro appoggio incondizionato.

GLI STREGONI DEL NORD puntano ad essere il dodicesimo uomo in campo ed i primi sugli spalti, soprattutto nelle trasferte dove, vista la collocazione geografica degli appartenenti e simpatizzanti del gruppo stesso, dal Piemonte al Veneto all’Emilia Romagna, saranno certamente numerosi e forniranno il loro apporto e supporto alla Curva Sud ed agli altri gruppi che saranno presenti nei settori ospiti.

Pertanto è bene rimarcare che chiunque vorrà continuare a dar voce al proprio dissenso contro la squadra e la Società nelle forme e con i mezzi comunicativi che riterrà più opportuno, è libero di farlo, ma sarà una voce estranea alla linea di pensiero e di intenti degli STREGONI DEL NORD.

Sperando di non dover più tornare sull’ARGOMENTO, ribadiamo il nostro Forza Strega a tutti, al di là della categoria e dei giocatori che indosseranno la maglia giallorossa.

Forza BENEVENTO ovunque e comunque

Per aspera ad astra.

IL DIRETTIVO DEGLI STREGONI DEL NORD

Daniele Piro

Nando Coretti

Antonio Pierro

Fabio Francesca

Giovanni Stanziale

Lucia Grasso

Massimiliano Zollo

Mimmo Matera

Giuseppe Forgione