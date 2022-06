CAMPANIA: MASTELLA A OLIVIERO: “VA GARANTITA LA FUNZIONALITA’ DEL GRUPPO NOI DI CENTRO”

Il segretario nazionale di Noi Di Centro, Clemente Mastella, ha scritto una lettera al presidente del Consiglio Regionale della Campania, Gennaro Oliviero, per chiedere allo stesso un intervento immediato per ripristinare la funzionalità del gruppo consiliare Noi Di Centro. “Malgrado la costituzione di Noi Di Centro sia oramai abbastanza datata ( ) la funzionalità dello stesso è attualmente impedita, con seri danni politici e amministrativi, per evidenti rallentamenti della struttura burocratica del Consiglio Regionale della Campania”, ha scritto Mastella nella missiva. “D’altro canto non solo la costituzione è del 14 scorso, ma il 15 sono stati trasmessi tutti gli atti alla Presidenza e agli Uffici, il 21 sono stati designati alla Presidente di Noi Di Centro i componenti nelle Commissioni e il 28 marzo è stata comunicata la costituzione del nuovo gruppo consiliare in Consiglio Regionale. Dopodiché le procedure per il funzionamento amministrativo del gruppo consiliare Noi Di Centro si sono bloccate senza alcun valido motivo”, prosegue il leader di Noi Di Centro che conclude chiedendo ad Oliviero di attivarsi: “Essendo dunque trascorsi ben tre mesi dalla costituzione, Ti chiedo di intervenire ad horas affinché sia garantita, così come ad altri gruppi consiliari, la funzionalità del gruppo consiliare Noi Di Centro”.