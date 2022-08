Monaco, 14 ago. – (Adnkronos) – Impresa di Elia Viviani che poche ore dopo il settimo posto nella prova in linea su strada e 209 km percorsi conquista la medaglia d’oro nell’eliminazione su pista ai campionati europei di ciclismo di Monaco di Baviera. Il 32enne veneto, campione mondiale della specialità, domina in lungo e in largo il secondo titolo continentale. A completare il podio il tedesco Theo Reinhardt e il belga Jules Hesters.