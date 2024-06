Commissione aree interne, Fusco (Cia Benevento): “Sanità, scuole e viabilità punti imprescindibili”

Il presidente di Cia Benevento, Carmine Fusco, ha partecipato stamane all’audizione della Commissione speciale aree interne della Regione Campania, tenutasi all’interno dell’aula consiliare della Rocca dei Rettori. Il presidente Fusco ha posto all’attenzione dei presenti tre punti imprescindibili per il territorio sannita: sanità, scuole e viabilità. “Per fermare l’emorragia dello spopolamento di giovani le priorità devono essere una sanità di ottima qualità, la tutela del diritto allo studio e una rete stradale secondaria che non sia fatiscente. Dobbiamo concentrarci sul ruolo dei giovani, partire dalla base e dalla vocazione agricola del nostro territorio. Per questo motivo ritengo fondamentale anche la formazione, mettendo la nostra esperienza al servizio dei ragazzi” ha dichiarato.