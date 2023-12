COMUNITÀ MONTANA DEL FORTORE, NUOVA SEDE DECENTRATA A PADULI

La Comunità Montana del Fortore si è dotata di una nuova sede decentrata di rappresentanza, ubicata nel comune di Paduli, all’interno dello storico Palazzo Ducale, già sede del Municipio. “Si tratta di una possibilità prevista dal nostro statuto – sottolinea il presidente dell’ente montano, Zaccaria Spina – e con la Giunta Esecutiva abbiamo recepito favorevolmente la disponibilità del comune di Paduli, in quanto l’estensione geografica del nostro territorio copre un’area molto vasta, comprendendo paesi che sono alle porte di Benevento fino ad altri che sono al confine con Molise, Puglia e Irpinia. Fermo restando la nostra sede legale di San Bartolomeo in Galdo, che resta il principale punto di riferimento per quel che riguarda l’operatività dell’ente, guardiamo di buon occhio all’apertura di sedi decentrate, che ci consentono di accorciare le distanze e rendere più fruibili le nostre attività. Ringraziamo il sindaco di Paduli Mimmo Vessichelli per aver messo a disposizione una sede in un contesto storico come quello del Palazzo Ducale ”.