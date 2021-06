Consiglio Regionale approva mozione per assistenza soggetti autistici, Abbate “Un passo avanti per pazienti e famiglie”

Il Consiglio Regionale della Campania ha approvato all’unanimità la mozione “Percorso diagnostico terapeutico assistenziale (PDTA) per la presa in carico globale e integrata dei soggetti con disturbi dello spettro autistico in età evolutiva: integrazioni”. A renderlo noto il consigliere regionale Gino Abbate, segretario della Commissione Speciale Aree Interne e presente in qualità di membro della Commissione Speciale Trasparenza e della Quinta, Settima e Ottava Commissione Permanente, rispettivamente con competenza in Ambiente, Sanità e Agricoltura.

La mozione – continua – si articola in diversi punti sostanziali.

In particolare prevede che sia definita la presa in carico sociosanitaria e sociale, in risposta alle esigenze assistenziali complessive e garantendo un coinvolgimento attivo delle famiglie dei pazienti.

Garantisce, inoltre, che i criteri generati di riferimento per l’erogazione dei trattamenti carico del Servizio Sanitario Regionale siano considerati, per la parte relativa al numero di ore prescrivibili in base al criterio anagrafico, come indicativi e non vincolanti per il Nucleo preposto alia valutazione, anche in virtù delta necessaria considerazione del livello di compromissione e di funzionamento personale del singolo paziente.

Infine, si pone l’obiettivo di disciplinare compiutamente la fase di transizione del paziente adulto nel Dipartimento di Salute Mentale, prevedendo forme più stringenti di collaborazione con l’equipe multidisciplinare incaricata di gestire il percorso in età evolutiva.

Le integrazioni approvate – conclude il consigliere regionale Abbate – permettono di superare le criticità rilevate dal primo momento dalle associazioni e dalla famiglie dei bambini con disturbo dello spettro autistico delineando un percorso assistenziale in linea con le reali esigenze dei pazienti”.