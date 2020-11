Antonio Di Maria, Presidente della Provincia di Benevento ha convocato il Consiglio Provinciale in seduta ordinaria, in prima convocazione, per il giorno 10 dicembre 2020, alle ore 10.00 ed in seconda convocazione per il giorno 11 dicembre 2020, alle ore 10.00, presso la Sala Consiliare della Rocca dei Rettori in Benevento, per la trattazione del seguente Ordine del giorno:

1 Lettura ed approvazione Verbali seduta precedente. 2 Interrogazione del Consigliere Provinciale Giuseppe Ruggiero prot. 26746 del 16.11.2020. 3 Variazione di urgenza al Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022 – Delibera Presidenziale N. 260 dell’11.11.2020 – Ratifica. 4 Riconoscimento Debito Fuori Bilancio ai Sensi dell’art. 194 del dlgs.Vo 267/2000 Giudizio Tribunale Di Benevento – Barone Costruzioni Srl C/ Provincia di Benevento. Opposizione ad Ordinanza di Ingiunzione. Sentenza N. 763/2018 Pubblicata In Data 02.07.2018. 5 Riconoscimento Debito Fuori Bilancio ai Sensi dell’art. 194 del dlgs.Vo 267/2000 Giudizio Tribunale Di Benevento – Avv. Andrea Abbamonte C/ Provincia di Benevento. 6 Riconoscimento Debito Fuori Bilancio. Sentenza Corte Di Appello Di Napoli II Sezione Civile N. 977/2010, Notificata in data 24.04.2020. Lavori sistemazione e ammodernamento Strada Provinciale Frazione Maccabei con S.P. Ceppaloni- Ss88-2° Lotto. Risarcimento danni da occupazione illegittima aree alla Località Rotola Comune di Ceppaloni in proprietà Ditta Maio Domenico. 7 Riconoscimento Debito Fuori Bilancio ai Sensi dell’art. 194 del dlgs.Vo 267/2000 Giudizio Corte Di Appello Di Napoli – Liguria Società Assicurazioni S.P.A. C/ Provincia Benevento + Cerro Antonio. Sentenza N. 4902 Pubblicata il 09.10.2019. 8 Riconoscimento Debito Fuori Bilancio. Giudizio Tribunale Di Benevento – Opposizione A D.I. 752/2012 Provincia Benevento C/ Società Acquaviva Srl e Regione Campania. 9 Riconoscimento Debito Fuori Bilancio ai Sensi dell’art. 194 del dlgs.Vo 267/2000 Giudizio Tar Campania Iannotti Costruzioni Generali Srl C/ Provincia Benevento + Piesco Gerardo. 10 Variazione Generale di Bilancio, Salvaguardia Equilibri di Bilancio e Presa d’atto esistenza di Debiti Fuori Bilancio e correlato finanziamento Spesa tramite variazione al Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022 ai Sensi degli Artt. 193 e 194 del Dlgsvo N. 267/2000 e conseguente variazione al Dup 2020/2022, adottata in dia d’urgenza ai sensi dell’art. 42, co. 4, e art. 175, Co. 4 del Dlgsvo N. 267/2000. 11 Delibere Presidenziali N. 199 Del 7.8.2020 E N. 247 Del 16.10.2020 – Comunicazioni Del Presidente. 12 Ciclo integrato dei rifiuti – Legge Regionale 14/2016 – Esito lavori Tavolo tecnico costituito per effetto della D.C.P. n. 7 del 09.07.2020 – Aggiornamenti e eventuali determinazioni.