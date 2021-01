Coronavirus: Spata (medici Lombardia), vaccini lenti? Non solo ferie, manca personale’/Adnkronos

Milano, 3 gen. (Adnkronos) – La campagna vaccinale è partita a rilento in tutta Italia, complici i giorni di festa, ma è un caso la situazione della Lombardia, una delle regioni più colpite dal Covid19, dove la somministrazione è ancora ferma al 3% delle dosi consegnate contro il 38% del Lazio o il 18% della Puglia. “Io temo che al di là delle ferie manchi il personale”, suggerisce Gianluigi Spata, presidente della Fromceo, la Federazione regionale degli ordini dei medici e degli odontoiatri della Lombardia.

“Bisogna assolutamente reclutare medici e infermieri per poter partire in maniera decisa con questa campagna, che non può permettersi ritardi se – dice all’Adnkronos – si vuole tenere il passo non tanto con le altre Regioni ma anche con l’obiettivo di vaccinare quasi tutta la popolazione entro la fine dell’anno”.