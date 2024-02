Cortei: Conte, ‘consigliera Noferi ha sbagliato e si è scusata, Meloni ora censuri Bignami’**

Roma, 29 feb. – (Adnkronos) – “Noi rispettiamo le forze dell’ordine che con dedizione e sacrificio ogni giorno lavorano per la sicurezza di tutto il Paese. La nostra consigliera regionale toscana ha detto delle parole assolutamente sbagliate, e si è subito scusata perché quelle espressioni sono assolutamente inaccettabili. Non permettiamo a nessuno di sputare sulle forze dell’ordine. Noi le difendiamo e siamo orgogliosi delle nostre forze dell’ordine. Però dico: presidente Meloni, perché non ne approfitti per censurare invece il viceministro Bignami, quello che si sollazza nei ritagli di tempo con la divisa nazista, che ha dato degli incompetenti alle forze dell’ordine quando ci sono stati gli eventi delle famiglie alluvionate? Se siamo con le forze dell’ordine, dobbiamo esserci sempre”. Così il presidente del M5S Giuseppe Conte in un punto stampa a L’Aquila.