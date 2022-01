Covid-19, la situazione aggiornata a Telese Terme. Risultato positivo anche il sindaco

Dai dati elaborati dalla piattaforma e-Covid SINFONIA (Soresa) della Regione Campania si evince che a Telese Terme i positivi ad oggi sono 133 (14 nuovi contagi e 31 guariti).

Sono state somministrate 5.599 prime dosi di vaccino (82%); 5mila seconde dosi (73%) e 2.638 terze dosi (38%).

Intanto, pochi minuti fa, il sindaco di Telese Terme, Giovanni Caporaso, è stato informato di essere risultato positivo al test sul Covid-19 effettuato nella giornata di oggi, martedì 4 gennaio. Il sindaco è a casa, sta bene, non ha sintomi.

Si è trattato di un tampone effettuato per ragioni precauzionali in vista di alcuni appuntamenti istituzionali in programma.

“Non mi aspettavo il risultato – commenta Caporaso – visto che avevo fatto il test rapido pochi giorni fa e cerco sempre di mantenere ogni precauzione, soprattutto dopo la brutta esperienza già vissuta a marzo 2021 quando il Covid mi ha costretto al ricovero ospedaliero. Dunque il virus mi ha colpito ancora e questo mi porta a rinnovare l’appello ai miei concittadini a prestare la massima attenzione e a rispettare in maniera scrupolosa le norme di prevenzione del contagio. L’attività continua, senza pause”.

Unanime il messaggio dell’amministrazione comunale di Telese Terme al sindaco Caporaso di una rapida guarigione.