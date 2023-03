Covid: atti inchiesta, ‘Fontana e Gallera sapevano dal 27/2 Lombardia fuori controllo’

Milano, 4 mar. (Adnkronos) – Il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana e l’ex assessore lombardo al Welfare Giulio Gallera “erano a conoscenza che il 27 febbraio 2020 l’R0 in Lombardia era pari a 2, ossia fuori controllo” e dal giorno successivo “entrambi erano a conoscenza delle previsioni di Merler”. E’ quanto emerge negli atti di chiusura dell’inchiesta della procura di Bergamo sulla mancata zona rossa in Val Seriana. Documenti in cui si riferisce che “Regione Lombardia non ha mai formalmente sollecitato alcun provvedimento contingibile per i territori di Alzano e Nembro o per altre aree regionali”.