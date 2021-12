COVID: DE LUCA, ‘IN CAMPANIA MASCHERINA SEMPRE OBBLIGATORIA MA MANCATI I CONTROLLI’

“Io ho una sola amarezza: abbiamo perduto un vantaggio che aveva la Campania. Avete sentito che le regioni che vanno in zona gialla oggi hanno l’obbligo della mascherina

all’aperto.

Ma noi l’obbligo in Campania lo abbiamo sempre avuto, l’unica regione che non ha mai rinunciato all’obbligo della mascherina. Solo che qui i livelli di controllo sono stati pari a

zero, ancora oggi”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, nel suo intervento in Consiglio regionale nel corso della seduta sul bilancio.

“Non vedo una pattuglia delle forze dell’ordine e delle polizie municipali in nessun comune – ha aggiunto De Luca – fare una multa per il non uso della mascherina. Basterebbe questo per ridurre del 40% la diffusione del contagio. C’è da stare male a pensare se avessimo seguito in maniera più rigorosa e attenta solo questa norma da settembre in poi, ma ormai la situazione si è omologata”.