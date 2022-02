COVID. DE LUCA, ‘IN CAMPANIA MENO DECESSI NONOSTANTE VERGOGNA RIPARTO FSN’

“Al di là di qualche miserabile che continua a offendere la dignità della Campania e di tanti professionisti, abbiamo dato una prova di efficienza straordinaria anche nella battaglia contro il Covid.

Con 10mila dipendenti in meno siamo la regione d’Italia che ha meno decessi in base alla popolazione”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca.

“Abbiamo 10mila dipendenti in meno – ha ricordato – rispetto a

regioni che hanno quasi un milione di abitanti in meno come il Veneto

o un milione e mezzo di abitanti in meno come l’Emilia Romagna. E’

chiaro che sono gli strascichi del commissariamento, ma c’è anche,

ancora oggi, una situazione vergognosa nel riparto del fondo sanitario

nazionale. La Campania ancora oggi viene depredata ogni anno di 300

milioni di euro, una vergogna senza fine. Per quale motivo la Campania

deve essere la regione che riceve meno di tutte nel riparto del fondo

sanitario nazionale? E’ qualcosa di sconcertante”.