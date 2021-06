COVID: DE LUCA, ‘SU VACCINI PARLA SOLO MINISTERO, NON GENERALE IN TUTA MIMETICA’

“Ho chiesto ieri che parlasse una sola voce, come avviene in tutti i Paesi civili. In Italia parla l’Istituto superiore di sanità, parla il Comitato tecnico-scientifico che non ha

competenze, parla l’Aifa, parla il generale in tuta mimetica.

Parlano tutti meno il Ministero della Salute. Uno solo deve parlare, quando parliamo di vaccini”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca.

“Abbiamo posto degli interrogativi tecnici e qualcuno non ha capito niente come al solito – ha aggiunto De Luca – abbiamo detto: sospendiamo un attimo la doppia somministrazione perché vogliamo che il Ministero rifletta e ci dia rassicurazioni.

Ci hanno dato queste rassicurazioni, andremo avanti perché ovviamente in momenti di

epidemia decide il Ministero e decide il Governo nazionale”.