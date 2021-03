Covid: Gallera, ‘su riaperture trovare equilibrio o Paese affonda’

Milano, 27 mar. (Adnkronos) – Nel mondo produttivo e fra le partite Iva “c’è una disperazione assoluta. O si prova realmente a trovare un equilibro che consenta di riaprire in grande sicurezza o il Paese affonda”. Lo ha detto Giulio Gallera, consigliere regionale della Lombardia ed ex assessore al Welfare della Regione, ospite di ‘Stasera Italia weekend’ su Rete 4. Per Gallera le dichiarazioni di Matteo Salvini per le riaperture dopo Pasqua sono “molto di buon senso. Non è vero che si è sempre ragionato sui dati. A ottobre con la seconda ondata si è chiuso e non più riaperto interi settori, nonostante i dati fossero migliorati”, ha spiegato. “La Lombardia oggi ha un Rt di 0,87, ben al di sotto dell’1. Immaginiamo di tenere chiuso ancora un mese?”.

Per Gallera “la posizione di Salvini non è strumentale. Draghi è una persona di grande buon senso, ma dentro la sua maggioranza ci sono, da Speranza ai Cinque Stelle, a parte del Pd, persone che a partire da novembre hanno avuto un atteggiamento eccessivamente prudente. Bisogna trovare equilibri diversi, Draghi lo farà, ma è necessario che qualcuno lo richiami anche a trovare questo equilibrio”.