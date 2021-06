Milano, 18 giu. (Adnkronos) – “Un ‘piano famiglia’ per permettere ai giovani di vaccinarsi prima dell’inizio della scuola conciliando vacanze e vaccino. Test salivari per scuole in sicurezza. Sequenziare il 100% dei tamponi per contrastare la diffusione delle varianti”. Tutte queste sono “le misure adottate da Regione Lombardia”. Lo scrive su Twitter Letizia Moratti, vice presidente e assessore al Welfare della Regione Lombardia.