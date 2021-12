DE LUCA: “LA GENTE DELLA REGIONE CAMPANIA CE LA FARA'”

“Non è facile trovare motivi di fiducia e di serenità in momenti come quelli che stiamo vivendo, con una ripresa forte di contagio Covid, e con le conseguenti preoccupazioni e tensioni.

Dobbiamo ancora stringere i denti. Ma se usiamo la ragione, e avremo comportamenti responsabili, di sicuro ce la faremo a superare questa fase.

Le mille cose realizzate in Campania nell’anno che abbiamo alle spalle stanno a confermare che possiamo avere fiducia per il futuro.

Troverete in questa edizione di “Un anno per la Campania” una rassegna significativa dei risultati raggiunti. Come sempre, facciamo parlare i fatti. Oltre a risultati importanti nel campo sanitario, sottolineo il fatto che abbiamo dato lavoro stabile a migliaia di giovani, in modo trasparente: circa 2.000 del concorso regionale; 641 nei Centri per l’Impiego; oltre 500 nell’Eav risanato. E poi, i tanti cantieri aperti…

Abbiamo aiutato la povera gente, dando respiro alle forze imprenditoriali.

Abbiamo un obiettivo per i prossimi anni: fare un lavoro gigantesco di sburocratizzazione e semplificazione della Regione; fare della Campania la regione più digitalizzata d’Italia.

Per il resto, in tutti i campi di nostra competenza, potrete trovare una sintesi delle cose realizzate.

Per tutto questo lavoro compiuto, ringrazio i colleghi di Giunta e del Consiglio regionale, i nostri dirigenti e dipendenti. Senza il loro impegno non ce l’avremmo fatta”.

Vincenzo De Luca

Presidente Regione Campania