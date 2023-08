De Luca non commenta inchiesta, su Fb parla di ‘perdonanza’

Il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, nel corso della consueta diretta Fb del venerdì, non ha fatto nessun riferimento all’invito a dedurre che gli è stato notificato dalla procura regionale per la Campania della Corte dei Conti per il danno erariale che sarebbe stato procurato dall’attestato digitale di vaccinazione anti covid, la cosiddetta smart card.

Piuttosto De Luca ha incentrato tutto il suo intervento sulla linea della “perdonanza”, riservando accenti polemici al Governo e alle decisioni del “buio” ministro Fitto, come lo ha definito oggi.