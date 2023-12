DJ SCHOOL – percorso educativo per aspiranti dj al Liceo Guacci di Benevento

Al Liceo Statale “G Guacci” di Benevento, giovedì 14 dicembre 2023, ha avuto inizio il progetto “Dj school – percorso per aspiranti Dj”, un’iniziativa promossa da Titania Teatro in sinergia con Nut Academy, nell’ambito del progetto Scuola Viva – percorsi di accompagnamento – della Regione Campania. Le lezioni, in orario extracurriculare, sono articolate in 14 incontri settimanali, da dicembre ad aprile, e saranno tenute da un docente esperto della Mec Academy, il noto DJ SIMI.

DJ School è un progetto sperimentale ed innovativo sulle competenze musicali e sulla ricerca di talenti nel campo del djing, finalizzato a trasmettere le basi per acquisire competenze tecniche ed artistiche spendibili in ambito lavorativo.

Il programma proposto, si suddivide in due fasi ben distinte, ma allo stesso tempo complementari tra loro:

la prima parte è dedicata all’apprendimento di nozioni teoriche e competenze pratiche che permetteranno agli studenti di acquisire una solida base di conoscenze in materia di musica elettronica e di sviluppare abilità tecniche essenziali per la creazione di mix e set musicali di successo. Durante questa fase, gli studenti avranno l’opportunità di lavorare con strumenti di ultima generazione e di apprendere le tecniche più avanzate per la selezione e il mixaggio musicale;

la seconda parte è dedicata alla partecipazione degli studenti ad un emozionante contest per DJ, che metterà alla prova le competenze apprese nella prima fase. Questo contest sarà il momento clou del programma, in quanto rappresenterà l’occasione per gli studenti, di dimostrare le proprie abilità e di confrontarsi con altri aspiranti DJ provenienti da altre scuole.

L’evento finale del contest, preceduto da una master class con un DJ di grande fama, è programmato per il mese di maggio e si terrà presso il Duel Club di Napoli: sarà una vera e propria celebrazione della musica elettronica, aperta al pubblico, in cui si esibiranno gli studenti e si assisterà a performance dal vivo dei migliori DJ del momento.