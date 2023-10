EDVIGE CASCONE NEO DIRETTORE SANITARIO DELL’A.O. SAN PIO. SI COLORA DI ROSA IL MANAGEMENT (VIDEO)

La Direzione Strategica dell’AORN San Pio di Benevento ha un Nuovo Direttore Sanitario. Si tratta della dott.ssa Edvige Cascone che subentra al dott. Giovanni Di Santo nominato direttore generale dell’Azienda Sanitaria Regionale per il Molise.

La dott.ssa Cascone, medico chirurgo con specializzazione in Endocrinologia e Malattie del Ricambio ed in Igiene e Medicina Preventiva, ha ricoperto diversi ruoli dirigenziali presso l’Asl Napoli 3 Sud, dove è stata anche responsabile Risk management, e l’Asl Napoli 5. Tra le sue esperienze si registrano anche le tappe all’Asl di Salerno 2 e al P.O. San Leonardo di Castellammare di Stabia sua città di origine.

Nel giorno del suo onomastico inizia, dunque, un nuovo cammino professionale di primo livello per la dott.ssa Cascone.

Questa mattina, infatti, stata presentata ufficialmente nel corso di una conferenza stampa alla quale hanno partecipato anche i dirigenti dell’A.O. San Pio di Benevento ed una rappresentanza del personale sanitario ed amministrativo.

Al termine della presentazione TV7 ha incontrato il neo direttore sanitario intervistato da Alfredo Salzano.