ELEZIONI. PD BENE ROSE CANDIDATI. IN CORSA IL SANNITA UMBERTO DEL BASSO DE CARO

“Nel corso della direzione provinciale del PD di Avellino, così come avvenuto a Napoli, sono state raccolte le disponibilità alla candidature per le elezioni politiche del prossimo 25 settembre. Dalla direzione del Pd di Avellino sono arrivate le disponibilità di: Piero De Luca, Maurizio Petracca, Rosetta D’Amelio, Umberto Del Basso De Caro, Vincenzo De Luca, Franco Vittoria, Domenico Landi e Vittorio Ciarcia. Come già chiarito nelle direzioni provinciali svolte, al momento non è possibile indicare la posizione, la collocazione e l’eventuale utilizzo nei collegi fino a quando non sarà chiarito il perimetro della coalizione che determinerà anche un confronto sui collegi uninominali con i partiti alleati. Il Pd, in ogni caso, rispetterà la parità di genere”. Così in una nota l’ufficio stampa del Commissario del PD in Campania, Francesco Boccia.