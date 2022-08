Elezioni: Youtrend, ‘se Si-Verdi con M5S a rischio 14 collegi’

Roma, 3 ago. (Adnkronos) – “Se Sinistra e Verdi si alleano coi 5 Stelle per via dell’accordo tra Pd e Azione/+Europa, il centrosinistra rischia di perdere 14 collegi uninominali (9 alla Camera e 5 al Senato)”. Così una stima elaborata da Youtrend -CattaneoZanetto.

Si spiega: “Siamo partiti da due scenari. Nel primo il centrosinistra è composto da Pd, Sinistra/Verdi, Impegno Civico e Azione/+Europa, senza M5S e IV. Nel secondo, invece, Sinistra/Verdi lasciano la coalizione di centrosinistra e si alleano con i 5 Stelle, facendo perdere appunto 14 uninominali al centrosinistra. Dei 14 uninominali che il centrosinistra perderebbe in caso di mancata alleanza con Sinistra/Verdi, 11 (situati in Liguria, Toscana, Romagna, Trentino e Lazio) finirebbero al centrodestra e gli altri 3 (tutti in Campania) all’alleanza tra M5S e Sinistra/Verdi”.

“Il dato è interessante perché pochi giorni fa avevamo stimato che, senza alleanza con Azione/+Europa, il centrosinistra avrebbe perso un numero molto simile di collegi uninominali: 16”.