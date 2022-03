Energia: Gelmini, probabile necessario nuovo scostamento bilancio’**

Roma, 12 mar. (Adnkronos) – Dal settembre dello scorso anno il Governo Draghi è intervenuto ripetutamente sul caro energia con misure che complessivamente raggiungono i 15 miliardi di euro. Una cifra enorme -il 10% di tutto quello che è stato speso per sostentare economia e salute nei due anni di pandemia- e tuttavia insufficiente. Servirà probabilmente un nuovo scostamento di bilancio”. Lo ha affermato Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari regionali e le autonomie, a margine dell’evento ”Milano chiama Lombardia. Forza Italia incontra i territori per costruire insieme la Regione di domani”, in corso di svolgimento al Palazzo delle Stelline di Milano.

“L’Europa -ha proseguito l’esponente dell’Esecutivo- si è giocata bene la partita della sopravvivenza, che è stata quella del Covid. Adesso si gioca la partita della vita. È giusta l’intenzione di Draghi di chiedere un Recovery fund per l’energia: dobbiamo dare il nostro appoggio convinto al presidente del Consiglio per andare in Europa e chiedere questo nuovo intervento. Un continente che non è indipendente sull’energia, non è libero. E infatti non siamo liberi di dire no al gas russo. Serve anche decidere subito che il Patto di stabilità non tornerà nel 2023. L’attenuazione delle regole di bilancio europee deve proseguire almeno fino all’anno successivo alla fine della guerra”.