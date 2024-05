Roma, 30 mag. (Adnkronos) – Lunedì 3 giugno, alle 18, il Commissario Europeo Paolo Gentiloni sarà ad Ancona insieme a Matteo Ricci, sindaco di Pesaro e candidato, per il Partito Democratico, alle prossime europee, nella Circoscrizione Centro. “Averlo qui, nelle Marche, sarà un modo per dimostrare quanto l’Europa è fondamentale per il futuro dell’Italia e della nostra regione”, ha detto Ricci. L’appuntamento è nella piazza del Teatro delle Muse.