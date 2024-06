Europei atletica, doppietta azzurra in mezza maratona: Crippa oro e Riva argento

(Adnkronos) – Doppietta azzurra agli Europei di atletica di Roma nella mezza maratona. Oro per Yeman Crippa seguito da Pietro Riva argento. L’Italia conquista l’oro a squadre grazie al decisivo sesto posto del pugliese Pasquale Selvarolo.

Crippa si è imposto in 1h01’03” nella prova di 21,097 chilometri. Un nuovo successo per l’atleta trentino, pluriprimatista italiano, al suo secondo titolo continentale dopo quello di due anni fa nei 10.000 in pista. Alle spalle di Crippa, ottimo secondo posto per Riva, che conquista l’argentono in 1h01’04” superando in volata sul rettilineo finale il tedesco Amanal Petros, che chiude in 1h01’07” e deve accontentarsi della medaglia di bronzo.

L’Italia ha conquistato anche l’oro a squadre grazie al decisivo sesto posto del pugliese Pasquale Selvarolo in 1h01’27”, tra i primi dieci anche Eyob Faniel ottavo (1h01’29” e Yohanes Chiappinelli decimo (1h01’42”), poi 27esimo Daniele Meucci (1h03’45”).