Fi: Tajani, ‘grande spazio tra Meloni e Schlein, vogliamo occuparlo’

Roma, 11 mar. (Adnkronos) – “In questo momento c’è bisogno di una forza come la nostra che dia tranquillità, che allarghi i confini del centrodestra. C’è un grande spazio, continuo a ripeterlo, tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein e quello spazio noi vogliamo occupare ed è quello che abbiamo cominciato a fare in Abruzzo. Già si erano visti in Sardegna segnali che andavano in questa direzione, il voto dell’Abruzzo ha confermato questo andamento”. Così il vicepremier, ministro e segretario di Fi, Antonio Tajani, rispondendo alle domande dei cronisti a due passi da Palazzo Chigi.

“Abbiamo dedicato questa vittoria a Silvio Berlusconi – ha detto ancora il leader di Fi – perché non è stato facile recuperare consensi e ottenere questi risultati senza di lui. Ce l’abbiamo fatta, andiamo avanti, continuiamo a lavorare per preparare ottime liste per la Basilicata, per il Piemonte per tutte le elezioni amministrative, naturalmente per elezioni europee. Il nostro obiettivo, l’ho detto, è quello di superare quota dieci per cento. Se il buongiorno si vede dal mattino il risultato dell’Abruzzo è foriero di buone speranze. Io credo che si sia dimostrato quanto sia importante per il centro destra avere una forza seria, credibile, affidabile, responsabile e che fa parte della grande famiglia dei popolari europei”.