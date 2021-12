Finale 2021 con il botto per la PRO LOCO AD PONTEM, da oggi gemellata con la PRO LOCO CATANZARO

Nonostante il periodo così difficile la Pro Loco Ad Pontem di Ponte (Bn), dopo i successi ottenuti con le ultime originali attività, “Amore in cucina”, “Roger ad pontem”, “OVER laboratorio stregato” e quella in atto “AdElfi” sta costruendo una rete di relazioni esterne al fine di veicolare il valore dei nostri territori e delle migliori espressioni dei suoi abitanti.

Le relazioni sono fondamentali per arricchire la conoscenza e sviluppare interessi comuni, come ad esempio la conoscenza delle reciproche tradizioni che può favorire lo scambio culturale e lo sviluppo turistico, con risvolti economici per i territori interessati.

Queste considerazioni sono solo alcuni dei presupposti che hanno portato la Pro Loco di Ponte al gemellaggio con quella della Città di Catanzaro, cosa che evidentemente ci onora moltissimo.

L’accordo, maturato in ambiente UNPLI Nazionale, si è concretizzato con la firma di un documento da parte dei Presidenti delle due associazioni, Maria Nave e Filippo Antonio Capellupo, dando il via a un rapporto di amicizia tra le due Pro Loco accomunate da più punti di condivisione.

E’ stata una giornata importante perché sono state gettate le basi per iniziative comuni. Le pro loco devono essere sempre più al centro dei territori, dando un valore aggiunto sia sotto l’aspetto culturale che economico. In particolare l’amore per il territorio e il desiderio di valorizzarlo hanno creato una forte connessione tra le due realtà di volontariato.

La Campania e la Calabria sono regioni bellissime e questo gemellaggio stilato rappresenta un “ponte” che non vediamo l’ora di attraversare.

Anche Catanzaro è Ponte, ponte tra due mari. Catanzaro è mare, è montagna, è cultura millenaria, culla dei popoli italici.



Grazie Catanzaro, grazie UNPLI aps (Unione Nazionale Pro Loco d’Italia)!

Quale migliore occasione per porgere i migliori auguri per l’anno che sta arrivando e che speriamo ci faccia superare presto i troppi momenti di disagio che stiamo tutti vivendo.

Molti auguri, anzi di più