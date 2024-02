Foibe: Fontana, ‘molto ancora da fare per completa ricostruzione storica’**

Roma, 8 feb. (Adnkronos) – “La ricerca storiografica e il prezioso lavoro delle associazioni degli esuli permettono oggi di comprendere in tutta la sua portata il dramma degli italiani d’Istria, Dalmazia e Venezia Giulia. C’è però ancora molto da fare per una compiuta ricostruzione storica di quei fatti”. Lo ha affermato il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, in occasione della proiezione presso la Sala della Regina di Montecitorio, alla vigilia del Giorno del Ricordo, dello speciale di Rai Cultura “L’odissea giuliano-dalmata: dalle foibe all’esodo”, presente il presidente del Senato, Ignazio La Russa, e quello della Regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga.

“Al tempo stesso -ha aggiunto Fontana- è importante ricordare e riportare al cuore quegli avvenimenti, affinché non siano rimossi dalla nostra Storia. L’esodo delle popolazioni istriane e giuliano-dalmate deve far parte della memoria collettiva degli italiani. È un preciso dovere che abbiamo nei confronti della verità e di quelle popolazioni”.

“E deve rappresentare anche un monito -ha concluso il presidente della Camera- a non dimenticare i valori del dialogo e della reciproca comprensione che sono alla base della democrazia”.