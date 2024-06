G7: interrogazione Pd, ‘Piantedosi chiarisca su sequestro nave’

Roma, 12 giu (Adnkronos) – “La Squadra Mobile di Brindisi ha proceduto al sequestro della nave Goddess of the night noleggiata per ospitare oltre 2.500 addetti delle forze dell’ordine aggregate in Puglia in vista dell’imminente riunione del G7. Un sequestro dovuto alle pessime condizioni igienico sanitarie in cui versa la nave che, si apprende da fonti di stampa, sarebbe stata noleggiata per il ‘modico’ importo di sei milioni di euro”. Lo dicono Debora Serracchiani, responsabile Giustizia Pd, e Matteo Mauri, responsabile Sicurezza Pd, che hanno depositato un’interrogazione parlamentare al ministro Piantedosi dopo il sequestro della nave Goddess of the Night a Brindisi.

“Chiediamo al ministro Piantedosi di sapere se conferma il costo dell’operazione e come sia stato possibile noleggiare per le forze dell’ordine una nave in così pessime condizioni determinando un increscioso disagio al personale nonché all’immagine stessa dell’Italia alla vigilia del G7”, aggiungono i parlamentari dem.