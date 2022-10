Galimberti: “La desertificazione è un problema che riguarda tutta Italia”

Roma, 25 ott. (Adnkronos) – “È un errore pensare che la desertificazione sia un problema esclusivo del Sud Italia. Io stesso inizialmente ritenevo la siccità una caratteristica di regioni come Sicilia, Puglia, Molise. Scoprire che ci sono laghi in grossa difficoltà e deserti anche nelle Alpi è stata una sorpresa forte”. Così il fotografo Gabriele Galimberti in occasione della presentazione della Guida Turistica ai Deserti d’Italia. Il vincitore del World Press Photo 2021 ha viaggiato durante i mesi scorsi, con la sua collaboratrice Camilla Miliani, con l’obiettivo di documentare e raccontare le “mete turistiche” anomale per il nostro paese, in via di desertificazione. L’iniziativa è inserita all’interno del progetto “Acqua nelle nostre mani” promosso da Finish.

“È molto importante che aziende come Finish si impegnino in temi come questi – prosegue Galimberti – Purtroppo, questi progetti hanno bisogno di energie fisiche e di investimenti economici che il giornalismo da solo non riesce a coprire. È fondamentale che le aziende si impegnino a raccontare la pessima direzione che sta prendendo il nostro pianeta”.